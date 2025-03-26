Van Gölü Havzası’nda 45 yılın yağış rekoru

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, Van Gölü Havzası’nda geçen yıl yağış rekoru kırıldığını söyledi. Havzaya 45 yılda ortalama 382 milimetre civarında yağış düştüğünü kaydeden Prof. Dr. Alaeddinoğlu, "2024 yılı havza açısından yağışın yeterli derecede olduğu, yani 45 yıllık ortalamanın üzerinde gerçekleştiği bir yıl oldu. Yaklaşık 482 milimetrelik bir yağış gerçekleşti ve bu yağışlar da bahar aylarında düşmüş” dedi.

Dünyanın en büyük sodalı, Türkiye'nin ise en büyük gölü olma özelliği taşıyan ayrıca dünyanın en büyük mikrobiyalitlerini içinde barındıran Van Gölü, küresel iklim değişikliği ve buna bağlı olarak yaşanan kuraklık ve aşırı buharlaşma nedeniyle alan kaybetmeye devam ederken, bu durum hem balıkçı barınaklarının etkilenmesine hem de mikrobiyalitlerin kıyılarda gün yüzüne çıkmasına neden oluyor.