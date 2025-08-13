Van Gölü kuraklık nedeniyle alarm veriyor

Türkiye’nin en büyük sodalı gölü olan Van Gölü, son yıllarda yaşanan kuraklık ve iklim değişikliği nedeniyle alarm veriyor.

Bölgede uzun süredir beklenen yağışların gerçekleşmemesi, gölde gözle görülür bir çekilmeye yol açtı. Van Gölü çevresindeki kıyı şeritlerinde su seviyesinin metrelerce çekildiği gözlemlenirken, daha önce su altında kalan alanlar artık tamamen kurumuş durumda. Bu durum, hem doğal yaşamı hem de bölge ekonomisini tehdit ediyor. Özellikle gölde yaşayan ve sadece bu bölgede bulunan inci kefali türünün yaşam alanı ise her geçen günü biraz daha daralıyor. Özellikle Bitlis’in Adilcevaz ilçesi sahillerinde suyun çekilmesiyle mikrobiyalit tarlaları oluşması dikkat çekiyor.

Sahillerin metrelerce çekildiği Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde yaşayan Orhan Emen isimli vatandaş, "Kuraklık, tarım ve hayvancılıkla geçinen halkı doğrudan etkiliyor. Göl çevresindeki birçok çiftçi, sulama sıkıntısı nedeniyle verim kaybı yaşıyor. Ayrıca, Van Gölü’nün turizm açısından taşıdığı potansiyelin de kuraklıkla zarar görmesi endişe verici" dedi