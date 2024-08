Van Gölü'nde dalgıçlardan 'dip' temizliği

Van Gölü ekosisteminin korunmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, gölde yüzey temizliği ile birlikte dip temizliği de yapıyor. İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı profesyonel dalgıçlar, 'Duyarlı toplum, temiz Van' sloganıyla başlatılan çevre temizliği kapsamında Edremit ilçesinde göle dalış yaparak dipte biriken çöpleri ve atıkları topluyor. Gölün dibinde en fazla araç lastiği, gemilerden kopan demir parçalar, ambalaj, pet ve cam şişe gibi atıklarla karşılaştıklarını belirten dalgıçlar, ağır olan çöpleri ise ipe bağlayarak kıyıya çıkarıyor. Dalgıçların yaptığı çalışmayı Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan ve eş başkanı Neslihan Şedal yerinde izledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, kampanyanın amacının bir farkındalık yaratmak olduğunu belirterek, “Değerimiz olan Van Gölü’nü korumak hepimizin sorumluluğundadır. Ekiplerimizce yürütülen çalışmada ortaya çıkan tablo, hepimizi üzen kaygılandıran bir tablodur. Bundan sonraki süreçte daha duyarlı olmak, kentimizi, sokaklarımızı, Van Gölü gibi değerlerimizi daha temiz tutma ve geleceğe daha temiz bırakma adına daha duyarlı bir pratik ortaya koymalıyız. Bizim kentimizi sahiplenme sorumluğumuz var. Daha yaşanabilir, daha yeşil, daha düzenli bir şehir istiyorsak bizim de kentimize sahip çıkmamız lazım. Kentleşme kültürümüzü daha da büyütmemiz lazım. Daha da farkında olarak, daha da hassas olarak gözümüzün gördüğü her yerde, elimizin ulaştığı her yerde kentimizi daha da temiz bir hale getirme sorumluluğumuz vardır. Bu anlamda kampanyamız uzun soluklu, sürdürülebilir, bilinçlendirici bir süreçle devam ediyor. Bugüne kadar Belediyemizce Van Gölü’nde yürütülen dip çamuru çalışmalarında çıkartılan çamur miktarı 2 milyon metreküpe dayanmaktadır. Bunu daha da arttırma, Van Gölü’nün her bir yerine yayma anlamında çalışmalarımız devam edecek." dedi.