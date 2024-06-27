Van Gölü'nde kaybolan Ahmet Hilmi, 8 gündür aranıyor

Van Gölü'ne serinlemek için girdikten sonra kaybolan Ahmet Hilmi Hanalp'ı (22) arama çalışmaları 8 gündür devam ediyor.

Van Gölü'nde kaybolan 22 yaşındaki Ahmet Hilmi Hanalp'i arama çalışmaları 8. günde de devam ediyor.

20 Haziran'da saat 16.00 sıralarında serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte Van Gölü'ne giren Ahmet Hilmi Hanalp, akıntıya kapılıp kayboldu.

Hanalp'ın bulunması için Van Sahil Güvenlik Komutanlığı, Van Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Van Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kıyıda, teknelerle göl üzerinde, dalgıçlarla da göl içinde arama çalışması yürütüyor.

Yaklaşık 40 kişilik ekiple 8 gündür yürütülen çalışmalarda şu ana kadar Hanalp'a ulaşılamadı.