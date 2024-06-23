Van Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmalarında 4'üncü gün: 28 kişilik dalgıç ekibi çalışma yürütüyor

Van'ın Tuşba ilçesinde yüzmek için Van Gölü'ne girdikten sonra kaybolan 22 yaşındaki i Ahmet Hilmi Hanal'ı arama çalışmaları dördüncü gününde sürüyor. Bölgede 28 kişilik dalgıç ekibi çalışma yürütüyor.

Van'ın Tuşba ilçesi sınırları içerisinde bulunan Çarparak Adası yakınına arkadaşları ile birlikte giden ve daha sonra kendisinden haber alınamayan 22 yaşındaki Ahmet Hilmi Hanal'ı arama çalışmaları 4'üncü günde de devam ediyor.

Dört gün önce Van Gölü'nde yüzdüğü sırada gözden kaybolan Hanal'ı arama çalışmaları kapsamında bölgede Van Sahil Güvenlik Komutanlığı, Van Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Van İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Arama Kurtarma Eğitim Merkezi (AKEM) ile Hak Arama ve Kurtarma görevlilerinin yer aldığı 28 kişilik dalgıç ekibi kayıp genci bulmak için çalışma yürütüyor.

Dün ve bugünkü çalışmalara Samsun Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan talep edilen Yanal Taramalı Sonar (YTS) cihazı da destek veriyor.

Bugünkü çalışmalara AKEM ile Hak Arama ve Kurtarma görevlileri, su altının yanı sıra termal kameralı dron ile destek veriyor.