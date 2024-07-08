Van Gölü’nde deniz bisikletiyle açığa sürüklenen 10 kişi kurtarıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesi sahilinden 3 deniz bisikletiyle Van Gölü’nde gezintiye çıkan ve kuvvetli rüzgarla birlikte açığa sürüklenen 10 kişi, bölgeye hareket eden deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Güncel 08.07.2024 07:05 Giriş: 08.07.2024 07:05

Güncelleme: 08.07.2024 07:06 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA