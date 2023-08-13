Van Gölü’nde Kayı tamgalı ve haç işaretli taşlar bulundu

Doğu Deniz Derneği ve HAK Arama Kurtarma Derneği tarafından Bitlis’in Tatvan ve Ahlat ilçeleri arasında Van Gölü’nde yapılan dalışta, Kayı tamgalı ve haç işaretli taşlar ile yaşam merkezi olduğu tespit edilen alanlar bulundu.

800 bin yıllık geçmişe sahip Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü’nün dibindeki kalıntılar, yapılan dalışlarla dünyaya tanıtılırken, bu kalıntılara yenileri eklendi.

Amatör ve profesyonel dalgıçlar tarafından yapılan dalışlarda Van Gölü’nün derinliklerinde sularında çekilmesi ile birlikte hem mezarlık hem de köy yaşam izlerinin olduğu alanlar bulundu.

Doğu Deniz Derneği Başkanı Cumali Birol, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaptıkları dalışla çözülmeyi bekleyen yeni gizemleri keşfettiklerini söyledi.

Tatvan ve Ahlat ilçeleri arasında dalış yaparak buldukları mezar ve köy yaşam izlerinin olduğu alanla ilgili bir telefon aldıklarını belirten Birol, “Bugün aldığımız bir telefonla hemen Van’daki ekibimizi aradık. HAK Arama Kurtarma Derneği üyeleri ve Doğu Deniz Derneği üyeleri ile birlikte uzman dalgıçlarımızla Ahlat ve Tatvan arasında bulunan bir mevkide çok büyük bir alan keşfettik. Mezarlıklar var. Burada Kayı tamgalı ve haç işaretlerinin bulunduğu taşlara denk geldik. Çok enteresandır mezarlıklar içinde Kayı tamgalı büyük bir taşa denk geldik. Çok araştırma yaptık Kayı ile ilgili bir tane taş görebildik. Dolayısıyla haçların arasında ilk defa böyle bir taş gördük” dedi.