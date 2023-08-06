Van Gölü’ne giren 1 genç ile onu kurtarmaya çalışan kişi boğuldu

Van’da serinlemek için Van Gölü’ne giren bir genç ile onu kurtarmaya çakılan kişi hayatını kaybetti.



Olay, Erciş-Adilcevaz yolu üzerinde bulunan Erciş Belediyesi aile plajı yakınında meydana geldi. Serinlemek için göle giren 17 yaşındaki Muhammet Kabir Paçal isimli genç, bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden çevredekilerin haber vermesi üzerine, bölgeye jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Durumu gören Murat Koç, göle girerek Paçal’ı kurtarmaya çalışırken boğulma tehlikesi geçirdi. Boğulma tehlikesi geçiren Murat Koç, ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Koç burada müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ekiplerin gölde yaptıkları aramada Pacal’ın cansız bedenine ulaştı. Pacal ve Koç’un cenazeleri Van Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.