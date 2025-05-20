Van Gölü’nü besleyen kaynaklar kesiliyor

Dünyanın en büyük sodalı, Türkiye'nin ise en büyük gölü olma özelliği taşıyan Van Gölü, küresel iklim değişikliği ve buna bağlı olarak yaşanan kuraklık ve aşırı buharlaşma nedeniyle alan kaybetmeye devam ediyor.

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, bu durumun hem yağışların azlığı ve iklim değişikliğinden hem de bölgede bilinçsiz sulama ve sondajlardan kaynaklandığını belirtti. Özellikle Van Gölü'nü besleyen en önemli kaynağın yağış ve bununla beraber gölü besleyen tatlı su kaynakları olduğunu anlatan Prof. Dr. Elmastaş, şöyle konuştu:

"Yer altı suları burada yine önemli bir kaynak. Çünkü son yıllarda Van Gölü havzasının kuzeyinde, batısında özellikle Tatvan, Ahlat, Adilcevaz ve Erciş'e doğru olan alanlarda binlerce sondaj kuyusu açılmış durumda. Yer altı suyu tekrar tarımda kullanılmakta. Tabii plansız bir kullanım da söz konusu. Fazla su çekildiği için de bu yer altı tablasındaki suyun bir kısmı yukarıya çekilmiş durumda. Yer altı su tablasından beslenen bazı kaynaklar kuruma noktasına gelmekte. Kuruduğu için de bunlar artık gölü beslememekte. Dolayısıyla burada aslında Van Gölü'nü besleyen en önemli kaynak yağış. Ama ikinci olarak da bu kaynakları ifade edebiliriz. Yağışın düşüşü ve kaynakların daha fazla suyun kullanımı ile bir kısmının kuruması neticesinde gölü besleyen kaynaklarda bir azalma meydana geldi.”