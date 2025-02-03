Van Gölü’nün çekilmesiyle gün yüzüne çıktı: Tarihi yapı yeniden gündeme geldi

Van Gölü ile kuş cenneti olarak bilinen Arin Gölü arasında adeta bir ada gibi konumlanan ve tarih boyunca Van ile deniz ulaşımında önemli bir rol oynayan Esenkıyı köyü, son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle zor günler yaşıyor.

Pargat İskelesi, yüzyıllar boyunca bölge halkı için önemli bir ulaşım noktası olarak kullanıldı. Özellikle Van Gölü’nün ulaşım ağında kritik bir rol oynayan iskele, Adilcevaz ve çevresindeki köylerden Van’a ve diğer ilçelere ulaşımı kolaylaştırdı.

Ancak zamanla teknolojik gelişmeler ve karayolu ulaşımının yaygınlaşmasıyla iskele işlevini yitirdi. Şimdi ise suların çekilmesiyle birlikte, bu tarihi yapı yeniden gündeme geldi.

Esenkıyı köyü sakinlerinden Emrah Koçaklı, köylerinin Van Gölü ve Arin Gölü arasında stratejik bir konumda olduğunu belirterek, "Köyümüz, bölgenin ulaşımında beşiklik yapmış tarihi bir yerdir. Van’ın Erciş, Ağrı’nın Patnos, Muş’un Malazgirt ilçeleri ve Adilcevaz’a yakın bir noktadadır.

Bu iskele sayesinde Van’a ulaşım sağlanıyormuş. Biz o dönemi görmedik ama büyüklerimiz hep böyle anlatırdı. Şimdi sular çekilince iskelenin kalıntıları ortaya çıktı. Bu iskele, bölgemizin tarihi ve kültürel mirasının bir parçası. Sular çekilince ortaya çıkan bu kalıntılar, gelecek nesillere aktarılmalı. Turizme kazandırılırsa, hem bölgemizin tanıtımına katkı sağlar hem de ekonomik anlamda fayda getirir" diye konuştu.