Van-Hakkari kara yolunda çığ: Yol çift yönlü ulaşıma kapatıldı
Van-Hakkari kara yolu Kırmızıtaş mevkisine çığ düştü. Yol çift yönlü olarak ulaşıma kapanırken, bölgede çok sayıda araç mahsur kaldı.
Kaynak: AA
Bölgede dün başlayan kar, bugün yerini sıcak havaya bıraktı.
Havanın ısınmasıyla Van-Hakkari kara yolunun Gedikbaşı Mahallesi yakınlarındaki Kırmızıtaş mevkisinde çığ düştü.
Haber verilmesi üzerine bölgeye Karayolları 114. Şube Şefliği, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Düşen kar birikintisi nedeniyle çift yönlü kapanan yolun açılması için çalışma başlatıldı.
Yolun iki tarafında uzun araç kuyruğu oluştu.