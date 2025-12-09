Van, Hakkari ve Muş'ta kar yağışı: Köy yolları ulaşıma kapandı

Van'da kar nedeniyle 28 yerleşim yerinin yolu kapandı, Hakkari ve Muş'ta ulaşıma kapanan köy yolları açıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Gürpınar'da 22, Başkale ilçesinde de 6 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kar yağışının ardından kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.

Başkale ilçesinde çarşı merkezindeki cadde ve kaldırımlarda biriken kar, kamyonlarla şehir dışına çıkarıldı.

HAKKARİ

Kentte dün etkili olan kar yağışının ardından bazı bölgelerde sağanak ve sis etkili oldu.

Kar nedeniyle kapanan 43 yerleşim yerinin yolu, İl Özel İdaresi ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Kırsal bölgelerde karla mücadele çalışmaları sürüyor.

MUŞ

Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 8 köy yolu ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, dün kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğunu belirtti.

Kar nedeniyle kapanan 8 köy yolunun ulaşıma açıldığını ifade eden Yentür, kar yağışı ihtimaline karşı ekiplerin hazır bekletildiğini kaydetti.