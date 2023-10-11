Van- Hakkari yolunda iki kaza: 12 yaralı

Van-Hakkari kara yolunda, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atan minibüsteki 7 kişi yaralandı. Aynı bölgede otomobil ile TIR'ın çarpışmasıyla meydana gelen kazada ise 5 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi.

Van-Hakkari kara yolunun 90'ıncı kilometresindeki ilk kaza, saat 13.30 sıralarında Güzeldere mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen ve Hakkari yönüne giden yolcu minibüsü, yağış nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı.

Meydana gelen kazada aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı. Aynı bölge yakınlarında saat 14.30 sıralarında meydana gelen kazada ise Hakkari yönüne giden 65 AAT 341 plakalı otomobil, aynı yöne geden TIR'ın dorsesine yandan çarparak kaza yaptı. Kontrolden çıkan araçlar kayganlaşan yolda yol kenarındaki duvarından şarampole savruldu. Meydana gelen kazada, otomobil ve TIR'da bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbarla olay yerine sevk edilen İtfaiye, AFAD,UMKE ve jandarma ekipleri tarafından araçlardan çıkartıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Van'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol yeniden ulaşıma açılırken, her iki kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.