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Van'ın 3 ilçesinde eğitime kar engeli

Van'ın 3 ilçesinde etkili olan kar nedeniyle, ilk ve orta dereceli eğitime 1 gün ara verildi. Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile kadınların da aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Güncel
  • 05.01.2024 07:24
  • Giriş: 05.01.2024 07:24
  • Güncelleme: 05.01.2024 07:26
Kaynak: DHA
Van'ın 3 ilçesinde eğitime kar engeli
Fotoğraf: AA

Van'ın 3 ilçesinde etkili olan kar nedeniyle, ilk ve orta dereceli eğitime 1 gün ara verildi.

Van'da akşam saatlerinde başlayan ve bugün de devam etmesi beklenen kar yağışı nedeniyle Bahçesaray, Muradiye ve Saray ilçesinde ilk ve orta dereceli eğitime 1 gün ara verildi.

Kaymakamlıklarca sosyal medyadan yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının etkili olduğu 3 ilçede kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile kadınların da aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi. 

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