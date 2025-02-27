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Van'ın 3 ilçesinde eğitime kar engeli

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Çaldıran, Saray ve Özalp ilçelerinde eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.

Güncel
  • 27.02.2025 08:50
  • Giriş: 27.02.2025 08:50
  • Güncelleme: 27.02.2025 08:51
Kaynak: DHA
Van'ın 3 ilçesinde eğitime kar engeli
Fotoğraf: AA

Van'da sabah saatleri itibariyle kar yağışı etkili oldu.

Öğrenciler lapa lapa yağan karın altında okullarına giderken, kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye kadar ulaştı.

Çaldıran, Saray ve Özalp ilçelerinde yoğun kar yağışı, buzlanma, tipi ve sis nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verildi.

Bu üç ilçede kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Çocuğu kreşe ve anaokuluna gidip kamuda çalışan anneler de izinli olacak.

Rapor yayımlandı: Meteorolojiden sağanak uyarısı
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