Van'ın yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor

VAN (AA) - Van'da belediye ekipleri, İran sınırında kar ve tipi nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açtı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 13 ilçedeki 6 bin kilometre yol ağında karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, İran sınırında kar ve tipi nedeniyle kapanan yerleşim yerlerinin yollarını açmak için bölgeye gitti.

Tipi ve dondurucu soğuğa rağmen karla mücadele eden ekipler, kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu aştığı 3 bin rakımdaki yolları ulaşıma açtı.

Bahçesaray ve Başkale ilçelerinde de kar ve tipi nedeniyle kapanan 7 yerleşim yerine ulaşım sağlanması için çalışmalar sürüyor.