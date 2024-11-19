Van'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Van'ın Çatak ve Gevaş ilçelerine bağlı kırsal mahallelerde kar yağışı etkili oldu. Ekipler, kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye kadar ulaştığı mahalle ve mezra yollarında temizlik çalışması başlattı.

Kent merkezinde dün akşam yağmur etkili olurken, kentin yüksek kesimlerine ise kar yağdı. Yağışın en etkili olduğu Çatak ve Gevaş ilçelerine bağlı kırsal mahallelerde kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Çatak'a bağlı Uzuntekne, Yukarı Narlı, Gevaş ilçesine bağlı Daldere, Anaköy ve Töreli mahalleleri ile bağlı mezra yollarında kar temizleme çalışması yaptı. Ekipler ayrıca olası kar yağışında kırsal mahallelerdeki vatandaşların mağduriyet yaşamaması için de Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) gelen uyarıları dikkate alarak tedbir alıyor.