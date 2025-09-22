Van'ın yükseklerine kar yağdı; hazırlıksız yakalanan çobanlar zor anlar yaşadı

Harun AKSU/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN'ın Başkale ilçesindeki yüksek kesimlere kar yağdı. Yaylalarda küçükbaş hayvanlarını otlatırken yağışa hazırlıksız yakalanan çobanlar, zor anlar yaşadı.

Kentte etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Başkale ilçesinin yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Buradaki yaylalarda küçükbaş hayvanlarını otatan çobanlar, kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Yağış şiddetini arttırınca, çobanlar sürülerini yerleşim yerlerindeki ahırlara getirmek zorunda kaldı. İlçe sakinleri, her yıl aralık ayında yağan yılın ilk karının, bu yıl erken düştüğünü söyledi. (DHA)

