Van Kalesi'nde kayalıktan mağaraya düşen Alman turist hastaneye kaldırıldı
Van Kalesi'nde kayalık alandan mağaraya düşen Alman turist, mahsur kaldığı yerden ekiplerce kurtarılarak hastaneye götürüldü.
Kaynak: AA
Van İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, turistik gezi amacıyla Van Kalesi'ni ziyaret eden Alman turist, kayalık alanda kayarak mağaraya düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine UMKE, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, ilk müdahalesi yapılan turisti mahsur kaldığı mağaradan çıkararak sedyeyle kaleden indirdi.
Ambulansa alınan yaralı turist, hastaneye kaldırıldı.