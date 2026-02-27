Van kayyumu, Başkale'nin tek toplu taşıma aracını geri çekti

Van'ın İran'a sınır olan Başkale’de ilçe merkezi ile merkezi konumdaki köy ve mezralar arasında ulaşımı sağlayan tek belediye otobüsü kayyum yönetimindeki Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından geri çekildi.

2014'te BDP yönetimindeki Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Bekir Kaya ve Hatice Çoban döneminde, 37 bin 568 nüfusa ve 132 köy ile mezraya sahip olan Başkale’ye tahsis edilen aracın geri çekilmesi, yurttaşları ve öğrenciler mağdur etti.

İLÇE İKİ AYDIR ULAŞIMSIZ

MA'da yer alan habere göre, kayyum yönetimi tarafından "şoför emekliye ayrıldı" gerekçesiyle geri çekildiği belirtilen otobüsün alınmasının ardından ilçede belediyeye ait herhangi bir toplu taşıma aracı kalmadı.

İki aya aşkın bir süredir araçsız olan ilçe de halk ve öğrenciler zor günler geçiriyor. Kış aylarında hava sıcaklığının eksi derecelere kadar düştüğü ve ağır iklim koşullarının devam ettiği Başkale’de özellikle öğrenciler ve kırsal mahallelerde yaşayan yurttaşlar ulaşım konusunda büyük zorluk yaşıyor.

İlçe merkezine gitmek zorunda olan yurttaşlar, uzun mesafeleri soğuk hava altında kat etmek ya da yüksek maliyetli alternatif ulaşım imkanlarına yönelmek durumunda bırakılıyor.

SARAY BELEDİYESİ OTOBÜS TAHSİS EDECEK

Başkale Belediyesi yetkilileri, yaşanan mağduriyetin giderilmesi için girişimlerde bulunduklarını belirterek, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetiminde olan Saray Belediyesi'yle görüştü.

Saray Belediyesi'nin dayanışma kapsamında 2 otobüs tahsis edebileceği bilgisi verildi.

Tahsis etme sözü verilen toplu taşıma araçlarının kısa süre içerisinde ilçede hizmet vermeye başlamasının beklendiği ifade edildi.