Van kayyumu Kadın Kütüphanesi’ni kapattı

Haber Merkezi

Van kayyumunun, "Kadın Kütüphanesi" projesini iptal ederek gemiyi yeniden protokol gemisine dönüştürdüğü öğrenildi. MA’nın haberine göre, Van Büyükşehir Belediyesi’ne 15 Şubat’ta atanan kayyum, kadınlara yönelik projelerin yanı sıra sosyal hizmet çalışmalarını da bir bir iptal etmeye devam ediyor.

Yoksul kadınlara destek sunan Sosyal Destek Kartı ve kadınların hem sosyalleşebileceği hem de üretim yapabileceği iki tesis projesini durduran kayyum şimdi de “Kadın Kütüphanesi” projesini iptal etti.

Kadın belediyeciliği çalışmaları kapsamında 27 Ocak’ta “Jin Kadın Kütüphanesi” olarak açılan gemi, kitlesel katılımla hizmete girmişti. Daha önce kayyum yönetimi tarafından protokol gemisi olarak kullanılan Van Büyükşehir Belediyesi’ne ait geminin kütüphaneye dönüştürülmüştü. Ancak kayyum yönetimi, bu projeyi iptal ederek, gemiyi yeniden protokol gemisi yaptı. Öte yandan, geminin üzerindeki “Jin Kadın Kütüphanesi” yazısı da silindi.