Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te 329 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

VAN (AA) - Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 329 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle 160 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Muş

Muş'ta kar yağışının ardından ulaşımda aksamalar yaşandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

Kardan dolayı 57 köy yolunun kapandığını belirten Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için yolları bir an önce açacaklarını kaydetti.

- Hakkari

Kentte dünden bu yana etkili olan kar, yaşamı olumsuz etkiledi.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle il genelinde 62 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

Belediye ekipleri de çarşı merkezi ve mahalle yollarında kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Derecik ilçesinde de yüksek kesimlerde ve dağların zirvelerinde kar ve sis etkili oldu.

- Bitlis

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte kar yağışı nedeniyle 50 köy yolunun kapandığını belirtti.

Kurtkan, köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Karayolları ve Bitlis Belediyesi ekipleri de ana arterler ile ara yollarda karla mücadele çalışmalarını sürdürdü.