Van Özalp’ta sel

Van’ın Özalp ilçesinde etkili olan sağanak sonrası meydana gelen sel maddi hasara yol açtı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünün yaptığı uyarının ardından dolu ve sağanak etkili oldu. Özalp ilçesinde etkisini gösteren kuvvetli yağış sonrası meydana gelen selden dolayı tarım arazileri zarar gördü.

Meydana gelen selden dolayı Van-Özalp kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanırken, zararın tespiti için çalışmalara başlandığı belirtildi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise öğle ve akşam saatleri arasında Van, Bitlis ve Muş çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı belirtilerek, “Van’ın kuzey ve doğu ilçelerinde beklenen yağışların öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.