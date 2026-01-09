Van Spor FK, evinde Boluspor'a 1-0 mağlup oldu

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)- 1'inci Lig'in 20'inci haftasında İmaj Altyapı Van Spor FK, sahasında konuk ettiği Boluspor'a 1-0 mağlup oldu.

1'inci Ligin 20'nci haftasında İmaj Altyapı Van Spor, evinde Boluspor'u konuk etti. Ev sahibi takım 27 puanla ligin 9'uncu sırasında, konuk takım da 29 puanla 8'inci sırada yer alıyor. Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetirken, yardımcılıklarını ise Samet Özkul ve Onur Gülter yaptı. Müsabakada dördüncü hakem olarak da Ömer Faruk Gültekin görev aldı. İlk yarının ilk dakikalarında maça hızlı başlayan konuk takım, yakaladığı 2 pozisyonda kaleci Çağlar Şahin Akbaba izin vermedi. Rakip takımın kaleye giden bir şutu da kale direğinden döndü. Bolu Spor'a galibiyeti getiren golü, 31'inci dakikada Dean Lico kaydetti. Ev sahibi Van Spor FK, ilk yarının son dakikalarında kaleci ile baş başa kalan İvan Cedric'e rakip takımın defansı gole izin vermedi. ilk yarısı 1-0 biten maçın ikinci yarısında da gol gelmeyince maç bu skorla sona erdi.(DHA)

