Van Spor FK, teknik direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayırdı

Gülay KUYUCU/VAN,(DHA)- TFF 1'inci Lig'de mücadele eden İmaj Altyapı Van Spor FK, teknik direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yönetim kurulu kararı doğrultusunda, Van Spor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu ile gerçekleştirilen görüşmelerin ardından karşılıklı anlaşmayla ayrılık kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, "Yönetim kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda, teknik direktörümüz Hakan Kutlu ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Hakan Kutlu’ya ve ekibine görev süresi boyunca kulübümüze vermiş oldukları hizmetler için teşekkür eder, kariyerlerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz" denildi. (DHA)

