Van Spor FK'ya seyircisiz maç kararı 2 yıl sonra iptal edildi

(VAN)- Van 3. İdare Mahkemesi, Van Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu’nun 23 Aralık 2023 tarihinde oynanan Van Spor FK – Bursaspor karşılaşmasının seyircisiz oynanması yönündeki kararını hukuka aykırı bularak iptal etti.



Mahkeme, kararın kamu düzenine dair somut bir tehlikeye dayanmadığını, taraftarların keyfi şekilde maçtan mahrum bırakıldığını belirtti. Ancak kararın maçtan yaklaşık bir yıl sonra verilmiş olması, “geciken adalet” tartışmalarını da beraberinde getirdi.



Mahkeme, Van Valiliği’nin 2023/55 sayılı İl Spor Güvenlik Kurulu kararında kamu düzenine yönelik yeterli kanıt ve değerlendirme bulunmadığını ifade ederek, alınan kararın ölçülülük ilkesine aykırı olduğunu vurguladı. Ayrıca kurulun, takımların taraftarlarını stadyuma almama yönünde bir yetkisi bulunmadığının da altı çizildi.

“Karar doğru ama zamanlama sorunlu”



Davayı açan Van İl Güvenlik Kurulu üyesi avukat Emrah Borazan, yaptığı açıklamada şunları söyledi:



“Adaletin sadece yerinde olması yetmez, zamanında da tecelli etmesi gerekir. Bu karar, Van Spor FK taraftarının haksız şekilde cezalandırıldığını ortaya koymuştur. Mahkeme vermiş olduğu bu kararla birlikte bundan sonra müsabakaların iptal veya seyircisiz oynanması kararını Türkiye Futbol Federasyonu verebilecek. Bu gelişme, Van Spor’un sadece sahada değil, hukuki alanda da büyük bir mücadele verdiğini gözler önüne serdi."