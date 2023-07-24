Van Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı

Van Valiliği, şehirde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, kent genelinde yarın öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Açıklamada, "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış esnasında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.