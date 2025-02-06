VAN - Van'da kar yağışı; 60 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

VAN'ın Başkale ve Çatak ilçelerinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, 60 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Van’ın Başkale ve Çatak ilçelerinde dün akşam saatleri itibarıyla kar yağışı etkili oldu. Kar nedeniyle Başkale ilçesine bağlı 25 mahalle ve 21 mezra, Çatak'a bağlı 2 mahalle ve 11 mezra ile Gürpınar’a bağlı 1 mezra yolu olmak üzere 60 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Büyükşehir Belediyesi kapanan kırsal mahalle ve mezra yollarını açmak için çalışma yürütürken, kar kalınlığı ilçe merkezinde 20, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreye kadar ulaştı. Öte yandan, Van-Hakkari kara yolunda kar temizleme çalışması yapan karayollarına ait iş makinesi yoldan çıkarak devrildi. Operatör yara almadan kurtulurken, devrilen iş makinesi de bölgeye giden ekipler tarafından kaldırıldı. (DHA)

Haber Harun AKSU BAŞKALE (Van), (DHA)