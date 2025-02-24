Van ve Şırnak’ta HDK operasyonu tepkisi

Politika Servisi

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) bileşenlerine dönük 18 Şubat’ta gerçekleştirilen gözaltı ve tutuklamalar, Van ve Şırnak’ta protesto edildi. Ortak metin okunan açıklamalarda “HDK biziz, buradayız” dendi.

Van’da yapılan açıklamada “Yaşasın halkların kardeşliği” sloganları atıldı. Açıklamada konuşan DBP İl Yöneticisi Mehmet Emin Kutaz, yargının iktidar adına siyasal faaliyet yürüttüğünü belirtti. Kutaz, şu ifadeleri kullandı:

“HDK’ye yönelik gerçekleştirilen ve aralarında MYK üyelerimiz Semiha Şahin, Mehmet Saltoğlu, önceki dönem MYK üyelerimiz, HDK önceki dönem Eş Sözcüsü Esengül Demir’in de bulunduğu en az 50 kişinin gözaltına alındığı ve 30 kişinin tutuklandığı operasyon tam bir hukuk felaketidir. Gözaltı gerekçeleri, hem adli kontrol ve ev hapsi hem de tutuklama gerekçeleri hukuk metinleri değil, iktidarın muhalifleri tasfiyesine yönelik siyasal kumpas metinleridir.” Şırnak’ta ise “HDK ezilenlerin tarihsel ittifakıdır. Kriminalize edilemez” pankartı taşındı. Açıklama, DEM Parti Şırnak İl Eşbaşkanı Abdullah Güngen tarafından okundu.