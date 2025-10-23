Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencilerinin Rojin Kabaiş eylemi 10. gününde

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencileri 10 gündür kampüs içerisinde eylemlerine devam ediyor.

Öğrenciler Rojin Kabaiş’in okuduğu fakülteye yürüdü. Eylemde, "Vur vur inlesin bütün kampüs dinlesin", "Kampüs uyuma öğrencine sahip çık", "Kuruma aklama failleri yargıla”, "Rojin Kabaiş isyanımızdır", "Susma sustukça sıra sana gelecek”, "Rojin’in babası yalnız değildir", "Kampüste polisin ne işi var" "Rektör susma katilleri kuruma" "Güvenlik Rojin’i koruyamadı" "Rojin’e uzanan eller kırılsın” sloganları attı. Eyleme Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Van Şubesi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Van Milletvekili Gülderen Varlı katıldı.

ÖHD Van Şube yöneticisi Ebru Demirtepe, şunları söyledi:



"Kadına yönelik şiddete dair öğrencilerin gençlerin bu şekilde yüksek bir ses çıkarması bizim için çok önemli ve desteklenmeye her anlamda değer bir eylemdir. Bizler de aslında Rojin’in dosyasına ÖHD adına dahil olan avukatlar olarak, bu süreci çok yakından izliyoruz ve sizleri de eyleminizi de yakından takip ediyoruz. Öncelikle size yönelik kolluk şiddetini kınadığımızı belirtelim. daha sonrasında ise, biz Rojin'in ölümüne ilişkin dosyayı zaten takip ediyoruz.

"BU BİR İNTİHAR DEĞİL BİR CİNAYETTİR1

Başından beri tam olarak siz öğrencilerin de bu güvenlik kaygısını da anlayan bir yerde, Rojin'in aslında bir intihar şeklinde öldüğü, gibi bir değerlendirmeyi hiçbir zaman yapmadık. Bu bir intihar değildir, bir cinayettir. Çünkü bütün şüpheli kadın ölümlerinin arkasında araştırılmaya değer. Ciddi şüpheler vardır. Hiçbir kadın ne durduk yere intihar eder ne de durduk yere ölür. Rojin meselesinde de biz bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Bir kadın ya erkek şiddeti tarafından intihara sürüklenmiştir ya da bir erkek şiddeti sonucunda ölüme katledilmeye maruz bırakılmıştır. Biz Rojin'in katledilmesine de bu şekilde bakıyoruz ve soruşturmanın başından beri birçok eksik olmasına rağmen bizler de ÖHD Van Şubesi Van Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak tüm süreç boyunca izleyen ve izlenimlerini savcılıkla paylaşan bir yerdeydik. Ancak hiçbir aşamada gerçekten bu eksiklikler giderilmedi.



Daha sonra ortaya çıkan bazı deliller de bütün şüpheleri ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkardı ve aslında avukatların talebinin de ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkardı. Rojin'in burada katledilmesi tek başına aslında münferit bir kadın cinayeti olmadığını, kadın cinayetlerinin politikliğini ve sistematiğini ortaya koyarken aynı zamanda da bütün kadın öğrenciler için, bütün üniversiteli kadınlar için Ne kadar ciddi bir tehdit ve tehlike olduğunu da gözler önüne seriyor. Bu açıdan da bizler bu eyleminizi ve sahip çıkmanızı bundan sonra hiçbir kadının katledilmemesi için yaptığımız eylemi saygıyla selamlıyorum."

"BÖLGEDE ÇOK FAZLA KADIN CİNAYETİ VAR"

Rojin Kabaiş Adalet komisyonu gönüllüsü Dilan Ergül, "Bu bölgede zaten kadın cinayetleri yoğunlukla yaşanıyor. Bölgede çok fazla kadın cinayeti var, namus cinayeti var. Kadınlar bu duruma karşı zaten direnişte. Dört bir taraftan bizler örgütleniyoruz. Bölge olarak da zaten Rojin’e sahip çıkan bölümdeyiz ve sahip çıkıyoruz. Bizler ilk günden itibaren Rojin’in intihar etmediğini, katledildiğini söylüyorduk. Bu süreç sadece uzatılıyor. Yani devlet tarafından bilinçli olarak uzatılıyor uzatılan bir şey. Biz ilk günden beridir mücadele ediyoruz. Rojin'in intihar etmediğini, diğer tüm intiharlar gibi bir yıldır Rojn'in de intihar etmediği mücadelesini veriyoruz. Bir yılın sonunda ATK DNA'ların kimlere değil de nerede, hangi bölgede olduğunu açıkladı. ATK Bir yıldır bunun için kadınlarla beraber mücadelemizle de kimlerin olduğunu da açıklayacak. Rojin bulanana kadar da burada olmaya devam edeceğiz." dedi.

Üniversite öğrencileri, Rojin Kabaiş’in ölümünün aydınlatılması talebiyle sürdürdükleri eylemlerinde, fakülteye "Rojin Kabaiş Eğitim Fakültesi" pankartı astılar. Öğrenciler, talepler karşılanana, somut bir adım atılana kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirti.