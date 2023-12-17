Van’a mevsimin ilk karı yağdı

Van şehir merkezine mevsimin ilk karı düştü. Geçtiğimiz günlerde ışıklandırılan Van Kalesi’nde ise kar ile seyrine doyum olmayan bir manzara oluştu.



Van şehir merkezinde etkili olan sağanak yağış, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Şehir merkezine mevsimin ilk karı düşerken, ilçelerde ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı, geçtiğimiz günlerde ışıklandırılan Van Kalesi ile birlikte seyrine doyum olmayan bir manzara oluşturdu.