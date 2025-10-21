Vance'dan Gazze'de askeri güç sorusuna yanıt: Türkiye şu ana kadar yapıcı bir rol oynadı

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Gazze'deki ateşkes planında "Türkiye'nin yapıcı bir rol oynadığını" söyleyerek İsrail'e Gazze'de konuşlanacak yabancı güçlerin hangi ülkelerden olacağı konusunda herhangi bir zorlamada bulunmayacaklarını belirtti.

Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner, İsrail'deki temaslarının ardından ABD ve İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin uygulanması ve gözetimi için kurulan merkezde basın toplantısı düzenledi.

Batı basınını eleştiren Vance, "her ihlal yaşandığında ateşkesin bittiği" başlıkları attıklarını, sürecin ilerlediğini "ancak zaman alacağını" belirterek "Ateşkes bitmedi. İki taraf da uzunca bir süredir çatıştığından bunlar oluyor" şeklinde konuştu.

Hamas'ın silahsızlandırılması gerektiğini ve silah bırakan Hamas mensuplarına af sağlanacağını da aktaran Vance, Hamas'ın ateşkesin sürdürülmesi, Gazze'de yeniden inşanın başlaması için bunun şart olduğunu belirtti.

TÜRKİYE YAPICI ROL OYNADI

Vance, Gazze'deki ateşkes planının süreçlerini, "Hamas'ın silah bırakması, Uluslararası İstikrar Güçlerinin burada konuşlanması ve alternatif bir yönetimin kurulması" şeklinde sıraladı. ABD Başkan Yardımcısı, tüm bu süreçlerin zaman alacağını belirterek, ABD askerlerinin Gazze'de bulunmayacağını vurguladı.

İsrail ve bazı Körfez ülkelerinde söz konusu Hamas olunca bir sabırsızlık gözlediklerini aktaran Vance, süreç boyunca "esnek olmaları" gerektiğini söyledi.

Vance, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli ölü esirlerin cenazelerini bulmanın zaman alacağını, bazılarının "enkaz dağları altında kaldığını" paylaştı.

Gazze'de konuşlanacak uluslararası askeri güce ilişkin bir soruyu yanıtlayan Vance,"Yabancı güçlerden kimlerin buraya geleceğine ilişkin İsraillilere herhangi bir zorlama yapmayacağız. Herkesin oynayacağı bir rol var. Kimileri yeniden yapılanma, kimisi sahada asker, kimisi finansman, kimisi de taraflar arasında iletişim, çatışmasızlığın sağlanması gibi roller oynayacak. Türklerin de bu anlamda şu ana kadar yapıcı bir rol oynadığını görüyoruz. Bunun için de minnettarız" diye konuştu.