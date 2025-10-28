Vance'ten İsrail'in Gazze saldırısına ilişkin açıklama: Başkan Trump'ın barışının süreceğine inanıyorum

Washington'da muhabirlerin sorularını yanıtlayan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, "Hamas ya da başka bir örgütün (İsrailli bir askere) saldırdığını biliyoruz. İsraillilerin bir yanıt vermesini bekliyoruz ama Başkan Trump'ın barışının buna rağmen süreceğine inanıyorum" dedi. Vance ayrıca, "Ateşkes sürüyor. Ama bu, ara sıra küçük çatışmalar olmayacağı anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI: BÜYÜK BİR GÜÇLE KARŞILIK VERECEĞİZ

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze'ye saldırı emrinin ardından bir açıklama da İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'tan geldi. Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını ihlal ettiğini öne süren Katz Hamas'ı ağır bedel ödemekle tehdit etti.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan Katz adına yapılan açıklamada, Hamas'ın Gazze'de İsrail askerlerine saldırı düzenlediği öne sürüldü.

Katz, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini ve kırmızı çizgiyi aştığını iddia ederek İsrail'in ordusunun "büyük bir güçle karşılık vereceğiz" tehdidinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

İsrail, Hamas'ı Gazze'deki esirlerin cesetlerini teslim edemediği için ateşkesi ihlal etmekle suçlamıştı. Gündüz saatlerinde ise Refah'ta İsrail askerlerine ateş açıldığı iddia edilmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, yapılan askeri istişareler sonucunda Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği iddiasıyla orduya Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılar düzenleme talimatı verdiği duyurulmuştu.

Hamas, hareketin Refah'taki olayla bir ilişkisi olmadığını ve İsrail'in ateşkesi bozmak için bahane ürettiğini belirtmişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine hava saldırısı düzenlediği ve saldırılarda ilk belirlemelere göre 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği, aralarında bir bebek ve çocuğun da bulunduğu 4 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.