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Van’da 1 buçuk milyon TL değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 09.02.2025 10:24
  • Giriş: 09.02.2025 10:24
  • Güncelleme: 09.02.2025 10:24
Kaynak: İHA
Van’da 1 buçuk milyon TL değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 1 buçuk milyon TL değerinde kaçak cep

telefonu ele geçirildi. 
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Erciş KOM Büro Amirliği ekipleri tarafından bir araçta arama yapıldığı belirtildi.

Aramada piyasa değeri yaklaşık 1 buçuk milyon TL olan gümrük kaçağı 94 adet cep telefonu ele geçirilirken, 2 şahıs hakkında da gerekli yasal işlem başlatıldı.

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