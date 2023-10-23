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Van’da 1 kilo eroin ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 23.10.2023 10:50
  • Giriş: 23.10.2023 10:50
  • Güncelleme: 23.10.2023 10:50
Kaynak: İHA
Van’da 1 kilo eroin ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 1 kilo 119,82 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde, 1 kilo 119,82 gram eroin ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır” denildi.

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