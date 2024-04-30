Van’da 101 araç trafikten men edildi

Van’da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 101 araç trafikten men edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kullanıcılarına yönelik 22-28 Nisan 2024 tarihleri arasında trafik denetimleri gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan denetimlerde 5 bin 25 ol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verildi. 16 bin 129 araç kontrol edildi, 447 sürücü ve araca 1 milyon 20 bin 567 TL TİPCK tutanağı tanzim edilirken, 101 araç trafikten men edildi” denildi.