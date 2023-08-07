Van’da 2 organizatör tutuklandı

Van’da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda 2 organizatör tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan 3 operasyonda; 3 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 2 organizatör tutuklanmıştır. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 1 araca el konulmuştur” denildi.