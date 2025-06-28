Van’da 2 otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Van’ın Erciş ilçesinde 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Erciş-Adilcevaz karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 38 RU 580 plakalı otomobil ile 34 SAM 06 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında her 2 araçta bulunan 9 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar araçlardan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.