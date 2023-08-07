Van’da 24 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Van’da ‘göçmen kaçakçılığı yapma’ suçundan aranan ve 24 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Göçmen kaçakçılığı yapma suçundan aranma kaydı olduğu tespit edilen bir şahıs, planlı yürütülen çalışmalar neticesinde yakalandı. Timlerce adli makamlara sevk edilen şahıs, 24 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğundan Van M Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi.

Açıklamanın devamında şunlar yer verildi:

"En ufak ipuçlarını bile değerlendirip suç ve suçlu bağlantılarını ortaya koyarak olayları aydınlatan, şüphelileri adalete teslim etmek için 7/24 aralıksız olarak çalışan Van İl Jandarma Komutanlığı timleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik faaliyetlerine devam edecektir.”