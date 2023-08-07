Van’da 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 17 farklı suçtan aranan şahıs yakalandı

Van’ın Erciş ilçesinde toplam 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 17 farklı suçtan yakalama kararı ile aranan şahıs, oluşturulan özel ekip tarafından yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde hakkında çeşitli suçlardan toplam 26 yıl 6 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, ayrıca 17 farklı suçtan yakalama kararı ile aranan kişi oluşturulan özel ekip tarafından yakalandı. Adli makamlara sevk edilen kişi, işlemlerinin ardından Erciş A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi. Van İl Jandarma Komutanlığı timleri kentte suçlulara geçit vermeyerek, aranan şahısların yakalanmasına yönelik faaliyetlerine devam edecektir” denildi.