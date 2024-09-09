Van’da 295 bin öğrenci için ilk ders zili çaldı

Van’da yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ders zili bugün çaldı.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’da da 3 aylık yaz tatilinin sona ermesiyle yeni eğitim öğretim dönemi başladı. İlk ders zilinin çalmasıyla birlikte öğrenciler okul sıralarına kavuştu. Geçtiğimiz hafta okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokula adım atan öğrenciler için ise uyum haftası geride kaldı. Bugün itibariyle tüm kademeler için ilk ders zili çalmış oldu. Van’da 295 bin öğrenci ve yaklaşık 18 bin 500 öğretmen, bin 600 okulda ders başı yaptı.





