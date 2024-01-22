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Van’da 4 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 22.01.2024 09:49
  • Giriş: 22.01.2024 09:49
  • Güncelleme: 22.01.2024 09:49
Kaynak: İHA
Van’da 4 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yürütülen operasyonlarda 4 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde, 4 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır” denildi. 

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