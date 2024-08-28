Van’da 400 bin yavru sazan göllere bırakıldı

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Elazığ’dan getirilen 400 bin yavru sazan balığı kentteki göl ve göletlere bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından su kaynaklarındaki nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi, bilimsel temele dayalı balıklandırma metodunun uygulanması gayesiyle hayata geçirilen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" devam ediyor.

Proje kapsamında Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesindeki Keban Su Ürünleri İşletmesi’nde getirilen yaklaşık 400 bin adet yavru sazan balığı; Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kentte bulunan 6 adet su kaynağına bırakıldı.



