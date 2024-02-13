Van’da 55 araç trafikten men edildi

Van’da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 55 araç trafikten men edildi.



Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yol kullanıcılarına yönelik 5-11 Şubat 2024 tarihleri arasında trafik denetimleri yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “16 bin 758 araç kontrol edildi, 421 sürücü ve araca 820 bin 745 TL idari para cezası uygulandı. 55 araç trafikten men edildi. Ayrıca trafik güvenliğinin sağlanması ve kaza sayılarının düşürülmesi hedefli çalışmalarda; trafik kazalarının yoğunlukla meydana geldiği yol kesimlerinin iyileştirilmesi önem kazanmış olup sürekli, etkin ve yoğun trafik denetim faaliyetlerine ağırlık verildi” denildi.