Van’da anız yangını

Van’ın Edremit ilçesinde havalimanı yakınlarında çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri tarafından TOMA’nın yardımı ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, yangın akşamüzeri Van Gölü Sahil Yolu üzerinde bulunan Ferit Melen Havalimanı yakınında meydana geldi.

Yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Tuşba Grup Amirliği ile Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.