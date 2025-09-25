Van’da anne ve 2 oğlu, barışmak için gittikleri evde öldürüldü

Van'da barışmak için gittikleri evde silahlı saldırıya uğrayan anne ile 2 oğlu hayatını kaybetti.

Olay akşam saatlerinde Güpınar ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Kırkgeçit Mahallesi'nde meydana geldi.

Aralarında daha önceden husumet bulunan Aslan ve Özcan aileleri barışmak için bir araya gelmek istedi.

Aslan ailesinin evine giden anne B.Ö (70) ile oğulları S.Ö. (50) ve O.Ö. (45) silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu anne ve iki oğlu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne ve 2 oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenler, otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada Aslan ailesinden 4 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma, taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

Soruşturma sürdürülüyor.