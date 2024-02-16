Van’da bahar havası yaşanıyor

Van şehir merkezinde şubat ayında adeta bahar havası yaşanıyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Van’da, yüksek kesimlerde ikamet eden vatandaşlar kışı, şehir merkezindekiler ise adeta baharı yaşıyor. Kışın ortasında bahar havasını fırsat bilen vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Güneşli havayı fırsat bilen kimi vatandaşlar banklarda otururken kimileri ise ara sokaklardaki kahvehane önlerinde oturup çay içmenin keyfini yaşadı.

Geçmiş yıllarda şubat ayında her tarafın kar olduğunu belirten vatandaşlar, iklim değişikliği nedeniyle kar yağmadığını söyledi.