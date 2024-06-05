Van’da bir ayda 172 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van’da jandarma ekiplerince mayıs ayında yürütülen operasyonda 172 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı timlerince 1-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 224 olayda 382 şahsın yakalandığı ve 7’sinin tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan aramalarda 4 gram afyon sakızı, 4 gram eroin, bin 980 adet uyuşturucu hap, 63 kilo 911 gram metamfetamin, 109 kilo 540 gram esrar, 99 adet elektronik sigara, 739 litre akaryakıt, 34 adet cep telefonu ve 31 bin 161 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilmiştir” denildi.