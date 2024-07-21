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Van’da boş evde yangın korkuttu

Ajans Haberleri
  • 21.07.2024 10:00
  • Giriş: 21.07.2024 10:00
  • Güncelleme: 21.07.2024 10:01
Kaynak: İHA
Van’da boş evde yangın korkuttu

Van’ın Tuşba ilçesinde boş bir evde meydana gelen yangın, çevre evlere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, dün gece Tuşba ilçesine bağlı Alaköy Mahallesi bulunan boş bir evde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden yurttaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Rüzgarında etkili olduğu yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürdü.

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