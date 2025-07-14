Van’da çeşitli suçlardan 55 kişi tutuklandı

Van’da 241 yıl 1 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 55 şahıs yakalanıp adli makamlarca tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "6136 ve 5729 Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarında 1 adet Ak-47 tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 2 adet tüfek, 45 adet fişek ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 302 aranan şahıs yakalanmış, 241 yıl 1 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 55 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.